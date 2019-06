Babacar Louis Camara, l’ancien capitaine des lions exhorte les hommes d’Aliou Cissé à « revenir sur les fondamentaux du jeu » après la mauvaise opération réalisée, hier, par l’équipe nationale du Sénégal face aux fennecs d’Algérie.

Dans une note parvenue à la rédaction de wiwsport.com, le premier buteur sénégalais de l’histoire de la Can demande aux joueurs sénégalais de se rattraper face au Kenya pour le compte de la troisième et dernière journée de la poule C.

« Ne désespérons pas car après la défaite il y aura la victoire. Il nous faut simplement, une fois de plus, revenir aux fondamentaux d’un jeu collectif, à savoir l’équilibre symétrique des différentes composantes d’une équipe de football. La prochaine rencontre contre le Kenya devrait nous permettre de remettre les pendules à l’heure, en marquant notre volonté inébranlable de remporter cette présente coupe d’Afrique des Nations », soutient-il.

L’ancien joueur de Jaraaf, n’est pas d’avis avec le sélectionneur national, Aliou Cissé, sur le positionnement de ses joueurs. Raison pour laquelle, Louis babacar Camara demande aux encadreurs techniques de revoir quelques points avant leur rencontre cruciale face aux Kényans.

« Sadio Mané pourrait évoluer beaucoup plus dans le cœur du jeu Sénégalais en libérant parfois le couloir gauche »

« Pour ne pas rentrer dans les détails technico-tactiques, nous invitons l’encadrement technique de l’équipe Nationale à revoir les points.

Remettre Sabaly à son poste naturel d’arrière droit (apport à 100% de ses potentialités)

Mettre Pape Abou Cissé (défenseur central de métier avec les bons reflexes)

Mettre Saliou Ciss (arrière gauche de métier avec un apport offensif utile à son poste de prédilection) ce qui permettrait à Sadio Mané de libérer le couloir gauche et d’impacter positivement sur le jeu.

Mbaye Diagne en avant centre de pointe (fixation de la défense adverse et renard de surface) et Mbaye Niang en avant centre de soutien et d’animation du jeu intermédiaire (il a un bon volume de jeu)

Sadio Mané pourrait évoluer beaucoup plus dans le cœur du jeu Sénégalais en libérant parfois le couloir gauche (Pénalty non sifflé en étant dans le cœur du jeu)

Mettre à droite comme excentré Ismaila Sarr ou Krépin Diatta.

Confirmer au milieu de terrain la présence de Gana Guéye et de Pape Alioune Ndiaye ».

« Nous devrions évoluer en 4-4-2 »

Pour conclure, Louis Babacar Camara milite pour un système 4-4-2. « Pour dire que nous devrions évoluer en 4-4-2. Ces propositions pourraient être améliorées par le staff technique qui certainement saura tirer les leçons de nos rencontres précédentes, en insistant sur le jeu collectif par une meilleure circulation du ballon (libérer le ballon plus rapidement) et par un respect scrupuleux des consignes de jeu.

Nous ne doutons point de la capacité de notre équipe nationale à nous procurer un brillant et spectaculaire résultat contre le Kenya », explique Camara.

