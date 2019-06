Défait par l’Algérie (1-0), le Sénégal a raté le choc du Groupe et les joueurs essaient toujours de comprendre et de trouver des explications à la défaite des Lions.

Pour le milieu du FC Bruges la défaite est difficile à digérer : « C’est difficile de perdre un match de la sorte, mais je pense qu’on n’a pas été à notre meilleur niveau. Mais rien n’est encore perdu. Il nous reste encore un match et on va essayer de tout faire pour faire le break. »

Tactiquement les Lions ont été dominés par les poulains de Djamel Belmadi qui a mis un système de jeu que Aliou Cissé n’a pu déjouer tout au long de la partie. Et Krépin Diatta confirme que le pressing haut des algériens les a énormément gêné sur cette partie : « Je pense que le pressing a été haut et on a eu quelques failles qu’on n’a pas pu corriger. Si on voit la tournure du match, ils (les Algériens) jouaient en conservation mais n’ont pas eu beaucoup d’occasions. Mais on a pris ce but qui leur a donné confiance et cela a été un match difficile. »

Sur l’absence de Gana Gueye qui a déclaré forfait contre l’Algérie, Krepin constate que le joueur de Everton a laissé un gros vide dans l’entrejeu des Lions. « Gana Guèye nous a manqué parce qu’il apporte de de la stabilité. J’espère qu’on va le récupérer pour le prochain match » a déclaré un Krépin Diatta déçu en zone mixte après le match.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine diop, envoyé spécial au Caire)