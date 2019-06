Remplaçant de Salif Sané blessé, le capitaine Cheikhou Kouyaté formait la paire centrale avec Kalidou Koulibaly lors de la défaite du Sénégal contre l’Algérie (0-1).

Au micro de wiwsport.com, Cheikhou Kouyaté a montré toute sa déception : « On est déçu par le résultat. On n’a pas été bien en place. On s’est fait avoir. Il faut maintenant bien se préparer parce que c’est la qualification qui est désormais plus importante. »

La qualification des Lions n’est pas encore acquise, et il faudra aller batailler contre le Kenya pour la 2e place voire une place de meilleur 3e. « Il nous faut beaucoup plus de motivation et d’engagement pour le prochain. On savait que cette rencontre ce serait pas facile. Maintenant, il nous faut tout faire pour ne pas perdre le match face au Kenya » insiste Kouyaté.

Reste à savoir si Salif Sané sera opérationnel ou si Aliou Cissé va renouveler sa confiance au joueur de Crystal Palace pour le match de lundi face au Kenya de Victor Wanyama.

(Par Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)