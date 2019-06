Les lions ont été battus par l’Algérie, hier en Egypte lors de la deuxième journée de la CAN 2019. Un duel qui s’est disputé de bout en bout marquant une défaite pour Aliou Cissé qui jusqu’ici avait réussi à s’en sortir.

Après 4 ans sur le banc du Sénégal, Aliou Cissé vient de perdre son premier match officiel contre une sélection africaine. Les rencontres entre Lions et Fennecs ont toujours été âprement disputé. L’Algérie ne réussissaient d’ailleurs pas au sélectionneur sénégalais.

C’était, en effet, la troisième fois qu’il croisait sur sa route cette sélection. Bilan: deux défaites et un match nul. La première fois, c’était en amical à Alger en 2015. sur un but de Brahimi (1-0). La deuxième fois, c’était il y’a deux ans au Gabon à la CAN 2017. Les deux équipes s’étaient neutralisées (2-2). Moussa Sow et Pape Kouli Diop avait marqué les buts sénégalais tandis que Islam Slimani a offert un doublé aux algériens.

Source: Stades