Pour le compte de son deuxième match de la CAN 2019, le Sénégal s’est incliné face aux Fennecs d’Algérie. Une défaite qui alerte les avis des observateurs, notamment l’ancien international sénégalais, Souleymane Diawara, consultant sur le plateau de beIN Sport, qui a livré son analyse d’après-match.

Présent sur le plateau de la chaîne française beIN Sport, Souleymane Diawara s’est prononcé sur la rencontre qui opposait l’équipe nationale du Sénégal à l’Algérie, ce jeudi. « J’étais un peu déçu de la prestation de cette affiche parce que tout le monde attendait un grand match, un match avec énormément de fautes, en gros c’est l’Algérie qui avait les plus grosses occasions. Les Algériens nous ont étouffé aussi il y’avait pas mal de contres, de partout« , affirme Souleymane Diawara.

Ancien défenseur de la Tanière, Souleymane Diawara a été interpellé sur la prestation du défenseur de Naples. « Quand on connait Koulibaly, on sait qu’il est capable de faire de meilleur match, sur ce match là on sait que c’était beaucoup plus difficile. Mais il était moins présent parce que les attaquants algériens nous ont causé trop problème avec notamment un travail énorme sur le pressing. C’est pourquoi il était en-dessous de son niveau habituel à l’image de toute l’équipe du Sénégal d’ailleurs et ses interventions étaient un peu justes« , sanctionne l’ancien défenseur international du Sénégal.

wiwsport.com