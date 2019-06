Titularisé au front de l’attaque des Lions pour les deux premiers matchs du Sénégal dans cette Coupe d’Afrique des Nations, Mbaye Niang s’est exprimé au sortir de cette rencontre, l’attaquant de Rennes ne démord pas de son engagement de faire bonne figure dans cette CAN.

Interrogé sur son analyse et sentiment de leur prestation de ce soir, Niang se veut lucide et serein pour la suite de la compétition. Le joueur du Stade de Rennes a préféré positiver. « C’est toujours rageant de perdre. Cela ne fait pas plaisir de perdre. Maintenant, il faut que ce match nous serve de leçon pour la suite de la compétition parce que comme on l’a dit, on sait où on veut aller et le niveau qu’on veut obtenir. Il faut qu’on analyse ce match parce que c’était une grosse équipe en face pour essayer de prendre les matches, d’abord le troisième qui arrive mais aussi les matches à élimination si on se qualifie pour pouvoir aller au bout. C’est juste qu’on a eu des opportunités mais on n’a pas réussi à marquer et l’Algérie a mis un but de plus que nous. Mais il ne faut pas que cela soit dramatique« , a affirmé l’attaquant des Lions qui n’a pas encore ouvert son compteur dans cette CAN.

Esseulé en attaque par une bonne défense de l’Algérie, Mbaye Niang semble avoir la bonne formule pour remobiliser ses partenaires avant le troisième match qui est désormais décisif. « Il faut se servir de cette défaite pour avancer et essayer de progresser. De toute façon, quand tu perds un match, il ne faut pas s’arrêter sur ça mais travailler mieux. J’essaie de marquer des buts. Le premier match, j’ai eu trop d’opportunités, mais aujourd’hui, je n’en ai pas eu. Mais il ne faut pas lâcher », dixit Mbaye Niang.

Resté inoffensif tous les deux matchs, pourtant titulaire, Niang rassure les supporters et se projette déjà sur la suite du tournoi. « Déjà, il faut rester concentrés sur l’objectif de l’équipe et pour les buts, je ne me fais pas de souci, ça viendra. On est préparé à tout. On sait qu’on peut gagner ou perdre. Aujourd’hui, on n’a pas eu de chance et on a perdu, mais il faudra redoubler d’efforts, travailler deux fois plus pour gagner le troisième match. On a tout donné mais on n’a eu de chance. À partir du troisième match et jusqu’au bout de la compétition, on va essayer d’honorer le Sénégal« , promet Mbaye Niang.

wiwsport.com

(Par Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)