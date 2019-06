Ambassadeur de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019, l’ancienne gloire de la sélection nationale du Sénégal, El Hadji Diouf n’a pas tardé de réagir suite à la défaite des Lions face aux Fennecs d’Algérie.

Connu pour son engagement sur les questions de l’équipe nationale, Dioufy a très vite tenu à rassurer les supporters sénégalais suite au revers des Lions ce jeudi. « Il faut que tout le monde reste serein. C’est un match perdu mais la compétition est ainsi faite. On doit se concentrer car il reste d’autres matches. Je lance un appel aux Sénégalais pour qu’ils fassent bloc derrière leur équipe. On a montré de bonnes choses malgré les quelques défaillances. Il faut analyser le match et je pense que le staff technique fera le nécessaire« , lance El Hadji Diouf.

« On est tombé sur une grande équipe d’Algérie qui fait partie des prétendantes au titre. L’Algérie peut battre n’importe qu’elle équipe. C’était une petite finale et on l’a perdue. Il ne faut pas baisser les bras, le tournoi est loin d’être fini. Cette équipe du Sénégal a du potentiel et peut aller loin de ce tournoi. Mais, il faudra se baser sur ce match pour rebondir et être prêt pour les matches à élimination directe« , affirme le double Ballon d’Or africain (2001 et 2002).

wiwsport.com (Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)