Diomansy Kamara est très déçu par la prestation de l’équipe nationale du Sénégal qui a perdu face à l’Algérie ce jeudi au stade 30 juin du Caire.

L’ancien joueur sénégalais a analysé après la rencontre cette première défaite du Sénégal dans cette coupe d’Afrique. Diomansy Kamara estime l’équipe algérienne était agressive et empêchait aux lions de développer leur jeu.

« On a vu une équipe algérienne qui était très agressive sur le porteur du ballon. On avait du mal à développer notre jeu et après avoir encaissé le but, on a complètement sombré. Donc c’est sur ça qu’il faudra travailler pour les prochaines sorties de l’équipe. L’Algérie est déjà qualifiée avec 6 points. Dans le contenu de jeu, il y avait beaucoup de chose à faire », annonce Dioamnsy Kamara.

Par rapport à ce qui n’a pas marché sur ce match, il pense que les lions ont eu beaucoup de déchets techniques dans cette rencontre.

« Trop de déchets techniques plus aussi cet incident sur Sadio Mané. Je pense qu’il y avait belle et bien pénalty. L’arbitre n’a pas joué sa participation. Maintenant, on ne va pas se cacher derrière pour dire que le Sénégal a perdu. L’Algérie était plus forte que nous. Il faut les applaudir et nous remettre en question et regarder comment rectifier le tir pour les prochains matchs