Les Fennecs ont très vite montré leur stratégie de jeu face à l’équipe d’Aliou Cissé : procéder avec un pressing haut sur les Lions pour gêner les relances par Kalidou Koulibaly.

Dès l’entame du match, on notait le marquage individuel sur Kalidou Koulibaly. Les Lions ont été muselés sur le plan tactique. Le milieu avec l’absence de Gana Guèye a été totalement absent tout au long du match, excepté un Badou Ndiaye qui se faisait souvent remarqué par ses exploits dans l’entre-jeu.

Menés dès l’entame de la seconde partie, les Lions font vraiment souffrir par une tactique de jeu des Algériens qui ne laissaient pas aux Lions, le minimum d’espace pour mettre en place leur jeu. Loin de pouvoir toucher leur homme fort, Sadio Mané. Peu étincelant ce soir, le sociétaire de Liverpool n’a pas brillé face aux Fennecs.

A la 71ème minute, l’Algérie passe tout près de doubler la mise. La frappe de Mahrez flirte avec le poteau droit de Adi-Rais Mbohli. Keïta Baldé a également une occasion d’égaliser pour le Sénégal. Sa frappe puissante est repoussée par le gardien algérien. Mbaye Diagne devant les buts se précipite et manque le cadre. Les Lions laissent passer là une véritable opportunité de revenir au score.

Plus orgueilleux en fin de partie, les Lions vont se montrer plus mordants devant l’équipe de Belmadi. Suite à une nouvelle frayeur dans les camps sénégalais, causée par Riyad Mahrez, les Lions se rebiffent et se montrent plus dangereux dans ces ultimes minutes de la rencontre, en s’offrant d’ailleurs une occasion par le biais de Youssouf Sabaly, une frappe repoussée par Mboli et reprise malheureusement par Mbaye Diagne mais sans réussite.

