Blessé, Idrissa Gana Gueye n’a pas joué ce soir face à l’Algérie. Le milieu de terrain sénégalais avait reçu un coup lors de la première journée et il était forfait face aux fennecs.

Son absence dans l’entre jeu sénégalais s’est vraiment remarqué. Idrissa Gana Gueye fait partie des joueurs les plus constants de cette équipe nationale du Sénégal. Après la défaite des lions, il a analysé au micro de wiwsport.com ce match difficile pour le Sénégal.

Le joueur d’Everton est revenu d’abord sur sa blessure qui lui a empêché d’être présent dans le onze de départ d’Aliou Cissé ce jeudi. Il a senti une douleur derrière la cuisse après le match contre la Tanzanie.

« Nous sommes tombés sur une bonne équipe d’Algérie qui nous a posés beaucoup de problèmes. Il faut tirer les enseignements de cette rencontre et se projeter rapidement sur celle contre le Kenya. J’ai senti une petite douleur derrière la cuisse après le match contre la Tanzanie. Je pensais que j’allais être prêt pour ce match. Mais, ce n’était pas suffisant parce qu’on avait que quatre jours. Maintenant, je vais me reposer pour être d’attaque lors du prochain match. J’ai fait des soins et ça progresse bien. « , confie Gana Gueye en zone mixte.

Gana avance et explique que ses coéquipiers ont trop respecté l’Algérie ce soir: « Il me reste encore quelques jours pour bien me soigner et revenir. On ne peut pas dire ça aujourd’hui (hier) car les milieux de terrain ont fait leur rôle. Ils ont défendu et essayé de sortir les ballons proprement. Malheureusement, on n’a pas sur les poser beaucoup de problèmes devant et les sortir de leur zone de confort. On a trop respecté les Algériens. Il faut apprendre ce match et essayer de battre le Kenya ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine diop, envoyé spécial au Caire)