Battus par l’Algérie lors de la 2e journée du Groupe C (1-0), les Lions du Sénégal sont maintenant dos au mur dans cette compétition.

C’est en tout cas l’avis de Lamine Gassama qui est catégorique que le Sénégal doit s’imposer contre le Kenya lundi pour le compte de la 3e et dernière journée du Groupe C.

« Sur ce match, on a montré quelques lacunes. On a eu du mal à entrer dans la deuxième période. Il faut s’appuyer sur les bonnes choses et essayer de gagner le dernier match » a déclaré en zone mixte le joueur évoluant en Turquie au micro de wiwsport.com.

Lamine Gassama a perdu sa place dans le onze de Aliou Cissé au profit de Moussa Wagué, mais reste mobilisé pour la suite de la compétition.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)