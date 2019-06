La défaite du Sénégal face à l’Algérie (1-0) a révélé beaucoup de lacunes du groupe de Aliou Cissé. Henri Saivet, entré en cours de jeu, ne veut pas pointer du doigt un manque d’agressivité.

« On a perdu tout simplement et il faut se concentrer pour le prochain match. Il n’y a rien à dire sur ça. On va regarder le match demain et revoir les erreurs. Cela nous permettrait de mieux aborder le prochain match » a déclaré le milieu de Bursaspor en Turquie au micro de wiwsport.com juste après le match.

Entré à la 87e minute de jeu à la place de Alfred Ndiaye, Henri Saivet poursuit : « Je pense que l’équipe n’a pas manqué d’agressivité. On prend le but sur une perte de balle. L’équipe algérienne a bien joué le coup. On a essayé de revenir et cela a créé des espaces. On s’est découvert et je crois qu’on n’a pas fait un mauvais match ».

Le Sénégal va rencontrer le Kenya pour le dernier match du Groupe C ce lundi 1er Juillet, math capital pour la suite de la compétition.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)