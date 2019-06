Le milieu de terrain du Sénégal a eu beaucoup de difficultés ce soir face à l’Algérie. Aliou Cissé a classé le trio Alfred Ndiaye, Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta dans l’entrejeu.

Le Sénégal est battu par l’Algérie lors de cette deuxième journée de la coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs se sont imposés sur le plan tactique et physique. Le milieu de terrain du Sénégal n’a pas pu résoudre le dispositif mis en place par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi.

Alfred Ndiaye, qui a pris la place de Gana Gueye affirme à wiwpsort.com que c’était un match intense et que l’Algérie a été plus réaliste dans cette rencontre.

« C’est un bon match entre deux équipes qui veulent aller loin dans cette compétition. Aujourd’hui l’Algérie a été plus réaliste. Félicitations à eux, maintenant nous on va se concentrer sur notre prochain match. On espère rencontrer l’Algérie plus tard dans la compétition », confie Alfred Ndiaye en zone mixte.

Les lions savaient que cette équipe algérienne jouait bien au ballon et que physiquement, ils allaient être présents, selon Alfred Ndiaye. Sur le plan tactique, le milieu de terrain de Malaga avoue aussi que leur adversaire de ce soir était solide.

« Je pense que c’était un match serré. Ils n’ont pas beaucoup frappé au but, nous non plus. C’était un match équilibré et intense. L’Algérie est une bonne équipe, mais ça on le savait depuis le début. On savait aussi que c’est une équipe qui joue bien au ballon et je pense que tactiquement ils sont bons. Et voilà comme je viens de le dire, c’était entre deux bonnes équipes », avance t-il.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)