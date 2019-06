Le Sénégal prépare un match important dans cette coupe d’Afrique des Nations. Les lions ferons face à l’Algérie ce jeudi pour le compte de la deuxième journée.

Abdoulaye Diallo, le gardien de but des lions s’est exprimé au micro de wiwsport.com lors de la séance d’entrainement d’avant match. Le portier rennais a abordé l’état d’esprit du groupe, il a donné son avis sur leur adversaire redoutable, l’Algérie mais aussi il a évoqué sa non titularisation sur cette coupe d’Afrique.

L’état d’esprit du joueur

« On est très serein, on se sent plutôt prêt à aborder ce match de la meilleur des manières. On s’entrainement bien depuis plus d’un mois. On acquiert plus de confiance, nous sommes très serein pour le match de demain »

L’Algérie, prochain adversaire du Sénégal

« L’équipe d’Algérie est une très grande nation. Cela va être un match difficile, on en est conscient mais comme je dis on est serein on va aborder ce match de la meilleur des manières. Nous savons que c’est un match important et beaucoup de gens vont nous attendre sur ce match là »

Non titularisation dans cette CAN 2019

« Cela fat partie du football. Les choses se suivent mais ne se ressemblent pas forcement. Il y’a deux ans je jouais la CAN, aujourd’hui je suis remplaçant. Mais je suis très centent d’être là. On est 23 joueurs prêts à tout donner pour notre équipe et pour notre pays. On se tient prêt et on se sent bien. On sait qu’l y’a des points à améliorer sur ce match là, sur l’efficacité. On travaille dessus depuis le début et on continue de travailler dessus ».

Direct Caire: Sénégal vs Algérie: Séance d'entraînement des Lions#SUNUCAN Publiée par wiwsport.com sur Mercredi 26 juin 2019

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)