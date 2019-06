L’équipe du Sénégal qui doit jouer ce jeudi contre celle de l’Algérie doit éviter que cette dernière prenne confiance dans cette rencontre comptant pour la 2-ème journée de la CAN dans le groupe C, a averti Henri Camara, le recordman des sélections avec les Lions.

’’En Afrique, l’Algérie reste à mon avis l’équipe la plus joueuse et son match contre le Kenya a confirmé ses qualités. Il ne faut jamais les laisser installer leur jeu sinon, ce sera très difficile de les arrêter. » a dit Henri Camara, appelant les Lions à refuser de regarder jouer les Fennecs.

L’ancien attaquant qui faisait partie de l’équipe qui a battu l’Algérie à deux reprises, en éliminatoires combinées de la CAN et du Mondial 2002 et en match amical. ’’Nous avions battu l’équipe algérienne 3-0 à Dakar et je me rappelle qu’ils avaient été surpris par notre agressivité’’, a rappelé Henri Camara se souvenant d’une victoire difficile en match amical avant la phase finale de la CAN 2002.

L’affiche de ce jeudi sera ‘’une finale avant la lettre’’, a estimé l’ancien international sénégalais, soulignant que ce sera un grand test pour cette génération 2019. ’’C’est bien qu’une telle affiche arrive à ce moment de la compétition parce que les deux équipes auront le temps de se réajuster quel que soit le résultat pour la suite de la compétition’’, a-t-il dit se félicitant de la bonne entrée en matière des Lions à cette phase finale de CAN.

’’C’est très bien d’avoir gagné la Tanzanie mais ils doivent être plus tueurs’’, a-t-il indiqué, déplorant les nombreuses occasions vendangées au cours de la rencontre gagnée 2-0 lors de leur premier match.

Source: APS