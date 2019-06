Edouard Mendy, le gardien numéro un de Reims qui a joué absolument toutes les minutes de jeu de l’équipe champenoise la saison passée (41 matches) pourrait quitter le club français la saison prochaine.

Alors qu’un autre club français s’était signalé pour l’avoir,Marseille a d’autres concurrents nous informe Footmercato. Rennes (qui pourrait voir partir Koubek) et Montpellier (départ probable de Lecomte). En dehors de ces clubs de la ligue 1, le portier des lions pourraient même rejoindre Mané, Gana Gueye et Kouyaté en Premier League. Deux clubs promus dans l’élite du championnat d’Angleterre, Aston Villa et Norwich, ont dans leurs collimateurs Mendy.

Actuellement en Egypte avec l’équipe nationale du Sénégal pour la coupe d’Afrique des nations, l’avenir de Edouard Mendy est entrain d’être discuté. Pour sa troisième recrue dans ce mercato d’été, Reims a signé un portier de 23ans. Ce qui en dit long sur la rumeur d’un départ de Mendy. Rappelons qu’il a rejoint le club en juin 2022 et son contrat expire en juin 2022.

wiwsport.com