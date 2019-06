La 23e journée du championnat féminin s’est jouée hier. Les fonctionnaires font désormais partie de la course pour les play-offs.

ISEG et ASFO se sont livrés une bataille pour ce ticket. Finalement ceux sont les fonctionnaires (qui ont perdu la finale de la coupe du maire samedi) qui on remporté le duel (54-59). Elles occupent la 4e place et disputeront les play-offs avec le DUC, 3e, qui a enfoncé Flying Star (84-47). JA s’est inclinée devant le leader ASCVD (51-32).

SLBC s’est imposé sans difficulté samedi face à Saltigué (72-35). Quatrieme au classement, DBALOC s’est defait de UGB (62-57). Dimanche, Jaraaf a enfoncé l’USEPT (62-56) et MBOUR BC s’est defait difficilemnt de Bopp (68-62).

Le classement

ASCVD 46pts

SLBC 44pts

DUC 43pts

ASFO 37 pts

ISEG 36 pts

DBALOC 36pts

Jaraaf 35pts

Mbour BC 32pts

Jeanne d’arc 32pts

Bopp 31pts

UGB 30pts

Saltigué 29pts

USEPT 28pts

Flying Star 24pts

