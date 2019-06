L’ancien footballeur malien devenu consultant ne tarit pas d’éloges devant le Sénégal. Brahim Thiam affirme que le Sénégal fait partie des favoris pour la compétition africaine et mise sur Mbaye Niang pour terminer meilleur buteur.

Le consultant de Bein Sport a deux favoris pour cette Can. Aprés de belles saisons en Angleterre. Dans une interview avec un site français, il explique que les deux concurrents pour le ballon d’or peuvent miser sur le trophée de la Can pour rivaliser avec les autres adversaires. Selon Brahim Thiam, l’Egypte et le Sénégal sont en bonne posture.

« Si je te donne deux favoris, effectivement c’est l’Egypte et le Sénégal. Ce sont les mieux armés, avec deux configurations d’équipe et une expérience différente : l’Egypte, c’est le monstre de l’Afrique en terme de participations et de victoires. Et au Sénégal, il y a une éclosion de tous les joueurs à tous les postes, plus la patte du coach qui a mis cette rigueur qu’on retrouve en Europe et qu’il faut retranscrire en Afrique. Ils auraient déjà dû être sur la dernière marche en 2017, mais là ils arrivent à maturité. Il y a des monstres à tous les postes. »

Ces « monstres », il les cite: « On manquait de très très bon gardien, et maintenant il y a Edouard Mendy ; il y a une grosse défense avec Koulibaly qui est un des tous meilleurs centraux du monde ; au milieu il y a des supers joueurs et devant il y a une armée de joueurs compatibles et buteurs, car il ne faut pas oublier que derrière les Mané, Keita, Niang, il y a aussi des joueurs comme Moussa Konaté, qui sont des très bons buteurs. »

Le résultat final de ces deux sélections aura un rendement positif pour les deux attaquant Sadio Mané et Ismaila Sarr en lice pour le Ballon d’or. « En cas de victoire pour l’un ou l’autre à la CAN, conjuguée à la saison qu’ils ont fait à titre personnel et à cette victoire en Ligue des champions, forcément, au jour d’aujourd’hui, ils sont sur la même ligne de départ que les CR7 et compagnie. »

Et pour le titre de meilleur buteur, Brahimi Thiam ne voit qu’un seul attaquant et il est sénégalais. (Notons que l’interview a été réalisé avant la rencontre (Sénégal – Tanzanie). « Je dirais Mbaye Niang. Il a fait une très belle saison, il a pris définitivement je l’espère la bonne voie. Il a des très bonnes stats en club. Il peut performer dans une compétition comme ça où il ne faut pas trop calculer parce qu’il a un petit côté fou-fou. Et il pourra profiter du fait que Sadio Mané va être surveillé comme un camion de la Brinks pour pouvoir avoir plus d’espace et être efficace. Il vient de signer définitivement à Rennes, il arrive dans les meilleures dispositions pour disputer cette CAN. Je repense à la finale de la Coupe de France : il a mis de la personnalité sur l’action du but, et c’est ce genre de joueurs qui font des perfomances dans des compétitions comme ça. On l’avait vu en 2017 avec Aboubakar en finale, qui avait tenté un geste de volée là ou d’autres joueurs auraient peut-être fait une remise à un coéquipier. Cette audace-là est importante en Afrique. »

Remplacé lors du premier match, Mbaye Niang n’a pas rassuré le public lors de sa première sortie en coupe d’Afrique des nations. Ses buts sont trais attendus par les consultants et le public.

wiwsport.com