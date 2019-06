La première journée de la CAN 2019 est désormais achevée et il est temps de dresser un premier bilan des buts. En douze rencontres, 27 buts ont été marqués, soit une moyenne correcte de 2,26 buts par match. Ce premier round a été riche en rebondissements. Notre rédaction a dressé une série pêle-mêle de ces chefs-d’œuvre qui méritent qu’on y jette à nouveau un coup d’œil.

L’inspiration de génie de Trezeguet !

On attendait Mo Salah, on a eu Trezeguet ! Méconnu du grand public, Mahmoud Hassan (plus connu sous le nom de Trezeguet) a été le héros inattendu du match d’ouverture. Sa magnifique inspiration a permis aux Pharaons de s’imposer sur la plus petite des marges. Contre le Zimabwe, il a littéralement déposé ses adversaires sur le côté pour venir crucifier le portier adverse.

L’éclair de génie de Krepin Diatta !

Dans une rencontre qui sombrait dans une perte de rythme, le benjamin de la sélection sénégalaise a inscrit un pur chef-d’œuvre. Trouvé devant la surface sur un ballon mal repoussé par la défense tanzanienne, le joueur de Bruges a nettoyé la lucarne du gardien adverse d’une merveille de frappe.

Le boulet de canon d’Abdoulaye Diaby !

Trouvé sur son couloir droit, le malien décroche une frappe millimétrée qui vient se loger dans la lucarne du gardien mauritanien. Une réalisation qui vaut le détour. Un GOLAZOOOO

Le coup de patte de Traoré

Alors que les mauritaniens avaient amorcé un sursaut d’orgueil, Adama Traoré est venu éteindre leurs derniers espoirs d’un coup de patte magistral.

L’action de grande classe de Jordan Ayew

Il a beau ne pas être au mieux de sa forme cette année, Jordan Ayew reste un attaquant redoutable. Preuve s’il en fallait une, son but de génie face aux Écureuils du Bénin. Un geste de grande classe pour se défaire de Verdon puis le sang-froid pour venir mettre le cuir au bon endroit. Un finisseur né !

Source : wiwsport.com avec AfriqueSport