La première journée de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019 a pris fin hier soir. Le dernier duel cette journée s’est achevé par un match nul des Black Stars du Ghana face aux Écureuils du Bénin (2-2).

Les équipes considérées comme les grands favoris de cette 32e édition ont décroché leur premier succès. Il s’agit de l’Egypte, du Nigeria, du Sénégal, de l’Algérie, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, du Mali, du Cameroun.

Mahrez, Marega, Adama Noss décisifs

La plupart des stars de cette compétition ont déjà pris leur marque à l’exception de Sadio Mané qui a raté la première journée pour cumul de carton Jaune. Momo Salah , Nicolas Pépé, Eric Choupo-Moting, ont largement contribué à la victoire de leur pays respectif même si ces derniers n’ont pas encore trouvé les chemins des buts. Seuls Mahrez, Marega, Adama Traoré (Noss) et les frères Ayew (Jordan et André) ont réussi à scorer lors de la première journée.

Ouganda , la belle surprise

La bonne surprise de cette première journée a été l’équipe de l’Ouganda. Il avait fait une belle impression lors des qualifications, puis en préparation en battant notamment la Côte d’Ivoire. Encore fallait-il confirmer au moment d’entrer dans la compétition. Chose faite face à la RD Congo (2-0). Censée être la deuxième meilleure équipe du groupe A derrière l’Egypte, la RDC a été très décevante. Les Grues ont bien débuté la rencontre et ont été récompensées par des buts.

Guinée Bissau et Mauritanie n’ont pas crée la surprise

Les deux petits poucets n’ont malheureusement pas crée la surprise. La Mauritanie a raté son premier match et son rendez-vous historique en Coupe d’Afrique des nations. Battu par le Mali, les Mourabitounes se sont inclinés 4-1 face à un adversaire plus puissant, plus technique et plus expérimenté. Pour son entrée en lice, la Guinée Bissau a pourtant longtemps tenu tète le champion en titre. Mais à force de subir, les Lycaons finissent par craquer. La différence est faite. 2-0 pour le Cameroun.

Un Carton Rouge

Le premier carton rouge de cette édition 2019 de la Coupe d’Afrique des nations a été brandi par l’arbitre tunisien Youssef Srairi contre le défenseur central ghanéen John Boye (32 ans) au cours de la rencontre Ghana-Bénin(2-2). A la 53ème minute, alors qu’il avait déjà reçu un carton jaune en première période, il gagne du temps pour jouer un coup-franc. Youssef Srairi sort alors un second carton jaune pour le ghanéen.

27 buts marqués, Poté meilleur buteur !

Au total 27 buts on été marqués à l’issue de la cette première journée, soit une moyenne de 2.25 buts par match. L’équipe du Mali a été la plus prolifique avec 4 réalisations dans son compteur.

Mikael Poté, premier joueur à avoir réussi un doublé à la CAN-2019 en marquant les deux buts du Bénin face au Ghana (2-2), a pris seul la tête du classement des buteurs, mardi, à Ismaïlia.

Groupe A

Egypte 1 – 0 Zimbabwe

RD Congo 0 – 2 Ouganda

Le classement:

1) Ouganda : 3 pts (+2)

2) Egypte : 3 pts (+1)

3) Zimbabwe : 0 pt (-1)

4) RD Congo: 0 pt (-2)

Groupe B

Nigeria 1 – 0 Burundi

Guinée 2 – 2 Madagascar

Le classement:

1) Nigéria : 3 pts (+1)

2) Madagascar : 1 pt (0)

3) Guinée : 1 pt (0)

4) Burundi : 0 pt (-1)

Groupe C

Sénégal 2 – 0 Tanzanie

Algérie 2 – 0 Kenya

Le classement :

1) Algérie : 3 pts (+2)

2) Sénégal : 3 pts (+2)

3) Kenya : 0 pt (-2)

4) Tanzanie: 0 pt (-2)

Groupe D

Maroc 1 – 0 Namibie

Côte d’Ivoire 1 – 0 Afrique du Sud

Le classement:

1) Côte d’Ivoire : 3 pts (+1)

2 ) Maroc : 3 pts (+1)

3) Namibie : 0 pt (-1)

4) Afrique du Sud : 0 pt (-1)

Groupe E

Tunisie 1 – 1 Angola

Mali 4 – 1 Mauritanie

Le classement:

1) Mali : 3 pts (+3)

2) Angola : 1 pt (0)

3) Tunisie : 1 pt (0)

4) Mauritanie : 0 pt (-3)

Groupe F

Cameroun 2 – 0 Guinée-Bissau

Ghana 2 – 2 Bénin

Le classement:

1) Cameroun : 3 pts (+2)

2) Ghana : 1 pt (0)

3) Bénin : 1 pt (0)

4) Guinée-Bissau : 0 pt (0)

wiwsport.com