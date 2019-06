C’est dans un rythme effréné que les Pharaons et les Léopards qui n’ont qu’un objectif, la victoire dans un stade chauffé à blanc. Pour les Congolais, une victoire était obligatoire pour se remettre dans la course à la qualification pendant que les Égyptiens pouvaient conforter leur statut de favori du groupe A mais également de la compétition.

Menant par 1 but à 0, les Pharaons sont bien lancés dans le match et se portent de plus en plus vers l’offensive mais à la 40e minute, les Léopards ratent de peu l’égalisation en trouvant une deuxième fois la barre transversale avec la tête de l’attaquant Jonathan Bolingi.