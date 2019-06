Le duel Fennecs- Lions prévu ce jeudi (17h 00) s’annonce déjà palpitant. A moins de 24 heures du coup d’envoi de la rencontre Sénégal- Algérie, le sélectionneur des Verts a déjà une idée claire sur les onze lions qui vont démarrer la rencontre.

En conférence de presse veille de match, Djamel Belmadi a dévoilé le onze de départ de son adversaire, le Sénégal. A en croire le technicien algérien, Aliou Cissé mettra Sadio Mané à la place de Keita Baldé auteur du premier but des lions face à la Tanzanie. « Wagué à droite, Koulibaly, Kouyaté, Sabaly, Ndiaye, Diatta et Gueye. Je pense que Sadio va prendre la place de Keita Diao Baldé avec Mbaye Niang et Ismaila Sarr. Si Aliou Cissé veut être plus offensif, il va décaler Krépin Diatta et placer Sadio Mané derrière Mbaye Niang», précise t-il au micro de wiwsport.com.

Cependant, Djamel Belmadi avoue que son équipe va se préparer en conséquence. « Sadio Mane va peut être jouer, on sait même pas s’il va démarrer le match. L’essentiel est que nous nous préparons pour ce match et nous savons que ça ne sera pas facile» conclut-il.

-Journaliste sénégalaise : « Allez-vous opérer des changements lors du match contre le Sénégal ? » -La reponse de Belmadi (coach d’Algerie) :

