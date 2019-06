Le camp de Diène Kairé continue toujours de critiquer la prestation de Quench. Selon les proches du lutteur de Soumbédioune notamment son père, si le combat s’est terminé sur un nul insipide, c’est parce que le lutteur de Bargny n’a pas voulu se donner à fond.

Diéne Kaire et Quench n’ont pas convaincu et ont déçu les amateurs de lutte pour leur confrontation. Personne des deux lutteurs n’avait voulu prendre l’initiative de mettre à terre son adversaire et satisfaire le public de l’arène nationale. Mais toutefois d’après les dires de Boy Kairé, s’il n’y a pas eu de chute dans ce combat, c’est parce que Quench avait catégoriquement refusé toute initiative de se montrer dangereux. Donc pas question pour son fils de sacrifier son combat comme s’était le cas face à Boy Sèye.

Toujours selon Boye Kairé, son fils pourrait même affronter le Roi des arènes car il a cette opportunité et qu’Eumeu Sène doit tendre la main aux jeunes espoirs comme lui avait fait dans le passé en faveur de celui qui a détrôné Bombardier en lui donnant une chance alors qu’à l’époque, ils ne boxaient pas sur le même Ring.

