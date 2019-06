Le Sénégal qui a validé sa première victoire dans cette Coupe d’Afrique des Nations contre l’équipe de la Tanzanie (2-0) a été séduisant d’après l’ancien attaquant des lions devenu consultant, Diomansy Karama.

Ils étaient attendus, ils ont répondu présents. Les hommes de Aliou Cissé ont soigné leur entrée en matière en dominant les Taifa stars. Une victoire salué par Diomansy Kamara.

« On a assisté à une très belle partie. Une première entrée en matière réussie de la part d’Aliou Cissé et ses lions, face à une belle équipe tanzanienne. Je pense qu’il faut pas minimiser cette victoire. Il faut rappeler que la Tanzanie s’est qualifiée lors de la dernière journée en éliminant le Cap-vert qui n’a pas réussi à gagner chez lui mais surtout en battant l’Ouganda par (3-0). Cette équipe qui a d’ailleurs surclassé en première journée de cette Coupe d’Afrique la RDC (2-0). Donc l’équipe de la Tanzanie coaché par Emmanuel Amunike avait des ambitions lors de son premier match. Les lions ont démontré qu’ils étaient supérieurs sur toutes les lignes. Ils ont apparemment mérité cette victoire » s’exclame l’ancien joueur Leicester.

Touché à la cheville gauche après juste 20 minutes passés sur le terrain, le défenseur des lions, devrait être indisponible 15 jours d’après l’examen complémentaire qu’il a passé hier au Caire. Pour palier l’absence de Salif Sané, le sélectionneur Aliou Cissé a deux options : Son capitaine, Cheikhou Kouyaté ou encore le défenseur d’Olympiades, Pa Abou Cissé. Pour l’ancien attaquant des lions du Sénégal, Koulibaly devrait être associer au joueur de Crystal Palace.

« Défensivement, le Sénégal a bien maîtrisé son sujet. Edouard Mendy rassurant comme à son habitude même s’il a était très peu inquiété. Son quatrième match avec l’équipe nationale du Sénégal, quatrième clean sheet, zéro but encaissé pour le moment. On est satisfait d’avoir un gardien de la temple dans les buts. Koulibaly, est un patron il a complément éteint Samatta, un des meilleurs joueurs de la saison passée en Belgique. L’attaquant qui a marqué 28 buts toutes compétitions confondues était quasi absent de la partie. L’équipe de la Tanzanie ne s’est créée que deux occasions avec 0 tir cadré. Donc au niveau de la défense, le Sénégal s’est rassuré avec un Moussa Wagué entreprenant et extrêmement bon défensivement. Youssouf Sabaly toujours égal à lui même. Petit bémol, petit point noir, la blessure de Salif Sané qui devrait être indisponible 10 à 15 jours. C’est un peu le point noir, même si Cheikhou Kouyaté a fait le job lorsqu’il a fait son entrée. Je le préfère personnellement en défense centrale. Donc cette combinaison Koulibaly – Cheikhou Kouyaté devrait continuer lors deux prochains matchs« , réclame Diomansy.

