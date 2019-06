Cheikh Seck fait partie de la génération de Bocandé, Amadou Diop « Boy bandit », Thierno Youm, Rogers Mendy, ect dans cette équipe nationale du Sénégal.

Ancien gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, il a joué la coupe d’Afrique Caire 86. Pour cette édition, il revient au Caire comme membre de la fédération sénégalaise de football. L’ancien gardien du Jaraaf a salué au micro de wiwsport.com les performances d’Edouard Mendy en équipe nationale.

Cheikh Seck estime que le gardien de but sénégalais est très important dans cette équipe sénégalaise. Edouard Mendy n’a pas encaissé de buts durant ses 4 dernières prestations avec les lions. Cheikh Seck affirme que pour gagner une CAN il te faut un bon gardien comme Edouard.

« Avoir un bon gardien comme Edouard Mendy est très important dans une compétition. Toutes les équipes qui gagent des CAN, ils ont un bon gardien. Si tu es bon devant qu’il y’a rien derrière, tu ne gagnera jamais la CAN. Je pense que ce poste de gardien est primordiale et toutes les équipes qui ont de grands gardiens gagnent la compétition », affirme l’ancien gardien de but sénégalais au micro de wiwsport.com.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)