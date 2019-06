Tenue en échec par le Madagascar (2-2) lors de la première journée de sa poule, la Guinée prépare son second match contre le Nigeria. Pour booster ses joueurs, Antonio Souaré a transmis aux guinéens un message fort.

Le Président de la Fédération Guinéenne de Football lui croit que le Syli est capable d’aller en finale de cette coupe d’Afrique des Nations. Pour cela Antonio Souaré a demandé aux joueurs guinéens de mouiller le maillot afin de se battre pour aller en finale de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

« On est les plus nombreux ici aucune délégation ne nous dépasse, cela représente un espoir. Je vous demande de défendre votre drapeau, dans le Club on chante pas l’hymne nationale, c’est la patrie, c’est le peuple. L’équipe est une armée et il faut avoir l’espoir gagnant, il faut se battre pour gagner. Toutes les équipes se valent, la différence c’est le cœur.

Je vous demande humblement, humainement, patriotiquement que vous devez aller en finale de cette CAN, vous mériter. Prendre la coupe c’est une autre chose, mais se qualifier en finale vous le pouvez si vous utilisez votre talent. Moi je crois en vous et il n’y a pas une équipe qui peut vous effrayer dans cette compétition, faites votre jeu et pensez au pays à chaque fois que vous avez le ballon » demande le patron de Feguifoot.

