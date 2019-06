Invité de dernière minute dans le groupe convoqué par Djamel Belmadi, Andy Delort a belle et bien participé à la compétition avec l’Algérie. Accusé d’opportunisme, l’attaquant montpelliérain a réussi ses débuts avec les Fennecs.

Présent dans la zone mixte après la match de l’Algérie face au Kenya, Delort a déclaré: «On savait que c’était important de bien commencer la CAN. On a fait un bon match, le coach nous a bien présenté cette équipe kényane. D’entrée, on a été présent dans les duels. On a gagné et c’est très important pour la suite. Ça fait plaisir de voir le peuple algérien scander mon nom lorsque je suis rentré, maintenant c’est à moi de donner le maximum à chaque fois pour leur procurer du plaisir.» L’attaquant de Montpellier a ajouté: «On a les joueurs, et on a l’entraîneur qu’il faut pour espérer aller au bout.»

Delort et ses coéquipiers, victorieux face au Kenya (2-0), affrontent le Sénégal, ce jeudi, pour le compte de la deuxième journée dans le groupe C. Un match important pour la suite de la compétition et qui déterminera le leader dans cette poule.

