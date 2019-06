Salif Sané s’est blessé hier à la cheville gauche lors du match contre la Tanzanie, comptant pour la première journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations.

Le staff médical des lions, notamment Dr Abdourahmane Fédior a apporté au micro de wiwsport.com des éclaircissements par rapport à cette blessure de Salif Sané qui va lui coûter 10 à 15 jours d’indisponibilité.

Selon le médecin des lions, Salif Sané est amené à l’hôpital à la fin du match pour des examens qui ne sont pas du tout en faveur du Sénégal. Pour Fédior, il est victime d’une « liaison au niveau du ligament latéral externe de la cheville gauche ».

« Salif a eu une blessure hier au cours du match contre la Tanzanie. A la 20e minute il s’est blessé au nouveau de sa cheville gauche. Là on était obligé de le sortir et à la fin du match. On l’a amené à l’hôpital pour faire des examens radiologiques. Et une IRM a été faite qui a révélé une liaison au niveau du ligament latéral externe de la cheville gauche. Ensuite on est entré dans la soirée et le traitement a été fait. On a commencé le traitement en premier intention », affirme t-il.

Par rapport à son indisponibilité, il révèle que le joueur restera 10 à 15 jours avant de regagner la pelouse. Ce qui veut dire que Salif Sané va rater les rencontres face à l’Algérie et le Kenya.

« Et nous pensons d’ici une dizaine à quinzaine de jours, il pourra reprendre petit à petit les entraînements et la compétition », informe docteur Abdourahmane Fédior », annonce le médecin des lions.

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)