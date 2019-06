El Hadj Diouf ainsi que quelques anciens joueurs sénégalais étaient présents au stade 30 juin du Caire pour soutenir l’équipe nationale du Sénégal dans cette coupe d’Afrique des Nations.

Le double ballon d’or africain a salué la victoire des lions lors de leur première sortie face à la Tanzanie. Au micro de wiwsport.com, il analyse le match et estime que ce n’est que le début de la campagne.

« Le plus important pour un match d’ouverture c’est d’engranger les trois points. C’est chose faite. Les joueurs semblent bien sur leurs pieds. Il reste maintenant à dérouler. Il y a la première finale de la CAN à jouer et ce sera contre l’Algérie. Il faut se préparer, récupérer et emmagasiner beaucoup de forces physiques et mentales pour les affronter. Il est encore trop tôt pour dire que le Sénégal peut aller au bout ».

El Hadj Diouf attend les lions lors de la deuxième journée. Pour l’ancien joueur de Liverpool, le match test sera contra l’Algérie. Le Sénégal affrontera les fennecs qui ont battu le Kenya (2-0) le 27 juin prochain.

« Le match test sera contre l’Algérie. N’oublions pas que l’Algérie on les avait croisé quand ils étaient éliminés il y a deux ans. J’ai joué au football pour devenir quelqu’un après le foot. Je l’ai réussi et tout ce que j’ai à dire à mes jeunes frères c’est d’essayer de gagner et d’être des grands joueurs parce qu’on ne se rappelle que des grands joueurs qui ont fait rêver ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)