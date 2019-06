C’était l’entame de la compétition dans le groupe E ! Pour leur début dans cette Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019, les Aigles de Carthage ne se sont pas montrés très rassurants et ont été accrochés par l’Angola (1-1). Une entrée en lice donc pas réussie pour la Tunisie, qui partait pourtant largement favori dans cette rencontre.

Le quadruple champion d’Afrique n’a pas rassuré son monde pour ses débuts dans cette Coupe d’Afrique des Nations. Après l’ouverture du score de Youssef Msakni à la 34e minute sur penalty, la Tunisie avait pourtant une avance sur son adversaire du jour (1-0).

En deuxième période, les Aigles ne sont pas parvenus à faire évoluer leur avance et se font rattraper par les Palancas-Negras avec notamment l’égalisation de Djalma Campos à presque un quart d’heure de la fin (1-1). Le technicien français, Alain Gires, sur le banc de l’équipe des « Rouge et Blanc », peinait à sortir le grand jeu face à une sélection, qui retrouve la compétition après six année d’absence.

Pour l’autre match de la poule E, le Mali retrouve la Mauritanie dans quelques instants. Face à une équipe, qui dispute sa toute première CAN de son histoire, les Aigles du Mali, plus expérimentés et avec leur effectif pas comparable avec celui de leur voisin, partent largement favoris. A suivre pour le baptême de feu des Mourabitounes !

Wiwsport.com