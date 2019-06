L’équipe nationale du Sénégal s’est entraîné ce lundi après sa belle victoire face à la Tanzanie, match comptant pour la première journée de cette coupe d’Afrique.

Les remplaçants d’hier au nombre de 10 ont participé à cette séance y compris Sadio Mané qui a raté cette rencontre à cause d’une suspension. Le joueur de Liverpool a réagit au micro de wiwsport.com après le galop.

Sadio Mané est revenu sur la victoire du Sénégal hier et estime que ses coéquipiers ont fait un bon match. Pour l’international sénégalais, c’est une victoire très méritée parce que son équipe a dominé toute la rencontre.

« Je pense que la victoire d’hier était bien méritée et que je pense aussi qu’on a dominé tout le match et qu’on s’est créé pas mal d’occasions. On a mis deux buts et je pense qu’on méritait de gagner. On avait une bonne équipe sénégalaise qui était bien en place, qui dominait tout le match avec une équipe qui court beaucoup »

Concernant la rencontre de jeudi face à l’Algérie, Sadio se dit prêt. L’attaquant de Liverpool affirme qu’ils préparent bien cette rencontre importante dans le groupe C. Il promet la victoire et annonce qu’ils feront tout pour remporter les trois points.

« Pour ce qui est le match d’Algérie on va bien le préparer. On sait que cela ne sera pas facile mais tout est possible avec le Sénégal. On va faire notre possible pour gagner ce match. J’ai regardé la première mi-temps du match contre le Kenya, mais c’est une bonne équipe qui joue bien au ballon. Cela sera un bon match ».

Le Sénégal est souvent cité parmi le favoris de cette compétition. Les lions sont donc très attendus dans cette CAN. Sadio estime que cela est un poids pour l’équipe mais un avantage pour toute l’équipe.

« Le poids c’est toute l’équipe et comme je l’ai toujours dit. Je suis pas le seul joueur. Nous sommes des sénégalais, on est tous attendu. Je pense que c’est plutôt un avantage pour moi et pour l’équipe ».

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)