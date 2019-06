Le défenseur du Sénégal qui était sur le banc lors du match Sénégal vs Tanzanie (2-0) pour le compte de la première journée du groupe C se dit prêt.

Les lions ont battu la Tanzanie en match d’ouverture de la poule C. Moussa Wagué a joué comme arrière droit dans cette rencontre. D’ailleurs, depuis quelques il est plus présent que Gassama dans le onze de départ d’Aliou Cissé.

Après la victoire du Sénégal, il analysé au micro de wiwsport.com leur première sortie qu’il importante. Lamine Gassama estime que le Sénégal a toutes les chances d’aller loin dans cette compétition.

« Une joie d’avoir remporté cette rencontre qui n’a pas été si facile que cela. La Tanzanie s’est bien battue, on a su être réaliste. Il faudra corriger certaines choses qui n’ont pas marché. Le Sénégal a toutes les chances d’aller loin dans cette compétition. Maintenant, il va falloir bien gérer la suite. Nous sommes bien rentré dans la compétition. On a marqué deux buts pour zéro encaissé, suffisant pour bien préparer le match de l’Algérie », estime Gassama.

Par rapport à sa non titularisation, le défenseur sénégalais se dit prêt à jouer et qu’il travaille pour avoir du temps de jeu dans cette équipe sénégalaise. « Je suis en forme. Je travaille pour avoir du temps de jeu afin de donner le meilleur de moi-même. Je me tient prêt ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)