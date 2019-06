Ancien international sénégalais, Souleymane Camara affirme que l’équipe nationale du Sénégal devrait se méfier de son coéquipier à Montpellier, Andy Delort. Il estime que le dernier appelé des Fennecs pourrait constituer un réel danger pour les Lions.

Appelé de dernière minute dans la sélection algérienne qui fera face à celle du Sénégal le 27 juin, Delort est entré en cours de jeu à la 82-ème minute à la place de Bounedjah qui a marqué le premier but des Fennecs sur penalty contre les Harambee Stars du Kenya (battus 0-2). ’’Il est bon techniquement, il est puissant et doté d’une bonne frappe’’, a dit Camara au sujet de l’attaquant montpelliérain auteur de 14 buts en Ligue 1 française. ’’C’est un grand bagarreur, qui ne s’économise pas au cours d’un match’’, a poursuivi l’ancien international sénégalais qui joue depuis 2008 sous les couleurs de Montpellier où il vient de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire.

S’il n’est pas avare sur les qualités du néo-international algérien, Souleymane Camara avance que les défenseurs sénégalais ont eu à faire face à des attaquants plus cotés et plus expérimentés. ’’Nous avons des défenseurs de très haut niveau et s’il faut respecter Delort, il n’y a rien à craindre si nos défenseurs jouent sur leurs valeurs et sont solidaires’’, a-t-il par ailleurs ajouté.

Aliou Cissé, le sélectionneur national a été privé à la 23-ème minute du défenseur Salif Sané (Schalke 04, Allemagne) blessé à la cheville. Il a fait entrer à sa place Cheikhou Kouyaté. Souleymane Camara signale qu’Andy Delort est ’’un garçon généreux’’ qui ne rechigne jamais à la tâche jusqu’au coup de sifflet final.

