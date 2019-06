Le président de la fédération sénégalaise de football voit grand pour cette Can. Me Augustin Senghor, promet que si le Sénégal arrive en demi-finale il ira jusqu’au bout.

Les lions ont rassuré leurs dirigeants avec une victoire d’entrée face à la Tanzanie (2-0). Un résultat positif synonyme d’un bon signal pour la suite selon le président de la fédération sénégalaise de football.

« Nous ne voulons plus nous cacher. C’est nous qui avons travaillé jusqu’à ce tout le monde pense que nous sommes les meilleurs en Afrique. Nous sommes premiers en Afrique et nos joueurs brillent partout en Europe. On est l’un des pays qui a vu son meilleur joueur remporté la Ligue des champions. C’est autant de facteurs qui font que même si on refuse l’étiquette de favori, les gens vont penser autrement. Nous sommes des favoris humble parce qu’on sait d’un autre coté aussi si les résultats sur la durée font de nous l’une des meilleurs équipes africaines, sur le plan du palmarès, il y a un vide qui fait qu’il y a un gour d’inachevé. Et les joueurs ont comme mission de pouvoir combler ce vide pour montrer que les résultats de toutes les semaines de tous les mois correspondent à notre force réelle. »

L’objectif de l’équipe nationale du Sénégal est de remporter la finale. Un objectif que précise Augustin Senghor. D’ailleurs, il promet.

« Mon pari c’est de remporter le trophée, nous sentons qu’il y a une besoin réel. Petit à petit qu’on se construit. Nous n’avons pas crié sur tous les toits que nous voulons gagner la Can, tout le monde le sait. Nous allons y travailler. Sortons de notre groupe dans une bonne position pour avoir un bon tableau. Le reste, les joueurs en feront leur affaire pour passer le cap des quart de finale qui nous fuit depuis 2008, être notre plan fond de vert pour aller plus loin. Si nous passons les quarts de finale, je vous promets qu’on ira en finale et on y va, je vous promets le trophée ».

Source: Les Echos