Le Sénégal a battu la Tanzanie par deux buts à 0, match comptant pour la première journée de la CAN 2019 qu se joue actuellement en Egypte.

En l’absence de Sadio Mané, suspendu, le jeune et très polyvalent milieu de terrain du FC Bruges s’est illustré par son volume de jeu et la qualité de ses orientations, apportant liant et cohérence à son équipe.

Il inscrit le deuxième but de la rencontre qui plie le match après un manque d’inefficacité de Mbaye Niang. Une reprise en demi-volée qui fait vibrer le stade 30 juin du Caire. Un véritable missile, aussi puissant que précis. Il signe son premier but avec l’équipe nationale du Sénégal, notamment en coupe d’Afrique.

En conférence de presse d’après match, il réagit au micro de wiwsport.com et estime avoir une grande satisfaction d’être élu homme du match. Le joueur du FC Brugges dédie ce trophée à ses coéquipiers.

« C’est un sentiment de satisfaction parce que l’équipe a bien déroulé. Je donne le trophée à mes coéquipiers. Cela me fait plaisir d’être homme du match. Ce n’est que le début de la compétition il ne faut pas s’emballer. J’espère donner le meilleur de moi même. J’ai eu le soutien de mes coéquipiers dans les vestiaires et vraiment je dis chapeau à l’équipe », avance le joueur sénégalais.

Concernant les autres rencontres de la poule C, il avance: « Il reste l’Algérie et le Kenya. On est là pour donner le meilleur de nous. Maintenant on se concentre sur le prochain match ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)