Alfred Ndiaye n’a pas été titulaire ce dimanche face à la Tanzanie. Le milieu de terrain de Malaga était sur le banc ainsi que terrain comme Henri Saivet.

Le Sénégal a bien entamé sa compétition en battant la Tanzanie sur un score de deux buts à 0. Alfred Ndiaye n’apas participé à ce festival car Aliou Cissé a préféré aligné le triden PAN, Gana et Krépin.

Au micro de wiwsport.com, il estime que ses coéquipiers ont bien joué et réagit par rapport à son absence en affirmant que c’est un choix du coach qu’il respecte.

« Dans l’ensemble, nous avons effectué un bon match. L’équipe a été cohérente en étant offensif, on aurait pu marquer plus de but, mais nous avons démontré que nous avons énormément de qualité. C’est un choix du coach, il faut le respecter, je suis un joueur parmi tan d’autre. Si je dois jouer, je vais tout donner, le cas contraire, je resterai a fond derrière l’équipe », affirme Alfred.

Il avance et décrit l’objectif du Sénégal lors de la prochaine journée: « On vise la victoire face a l’Algérie. Il faut prendre match par match. Nous avons l’ambition de gagner tous les matchs. Il y a du monde, comme toujours. C’est une bonne pression, car elle est saine ».

Alfred a réagit sur la prestation de Krépin Diatta qui a inscrit le deuxième but et qui a été élu homme du match dans cette rencontre. « C’est un très bon joueur, il a un grand futur. En plus d ’être humble, il est travailleur. Il a une très bonne mentalité. Je suis content pour lui, il a été l’homme du match. Qu’il continue comme cela ».

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)