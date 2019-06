Le Sénégal a battu la Tanzanie par deux buts à 0 et Aliou Cissé a encore aligné le trident Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye et Krépin Diatta.

Le sélectionneur national a fait joué le milieu de terrain de Galatassaray comme sentinelle devant la défense. Pape Alioune Ndiaye a joué derrière Gana et Krépin qui étaient plus avancés sur le plan offensif dans ce match.

C’est ce trident qui a créé des difficultés aux joueurs tanzaniens avec des sorties de balle et un jeu rapide. A la fin de la rencontre, PAN explique au micro de wiwsport.com qu’ils ont délivré un match correct et que c’est toujours bien de démarrer une compétition avec une victoire.

« C’est toujours bien de commencer par une victoire. Il faut se concentrer sur les deux prochains matches. Je pense qu’on a fait un match correcte dans l’ensemble. En Coupe d’Afrique, il faut toujours se faire violence. On est 23 joueurs et tout le monde est capable de jouer. Le plus important est d’être soudés. On peut toujours faire mieux et l’équipe s’est bien comportée. Il faut savourer et se rencontrer lors des prochaines sorties. L’objectif était de démarrer par une victoire », confie le milieu de terrain sénégalais.

Le Sénégal joue son prochain match contre l’Algérie le 27 juin prochain. Les fennecs ont battu le Kenya lors de leur premier match dans cette coupe d’Afrique (2-0) et sont à égalité avec le Sénégal.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)