La coupe du maire est un trophée bien connu par les dames du Dakar Université Club. Elles ont mis fin à la disette de trois ans et remporte le 18e trophée de cette compétition.

14 fois championnes de la coupe du maire, les étudiantes étaient largement favories devant l’ASFO qui faisait sont retour dans cette compétition 20 ans après. Les coéquipières de la MVP Kadidiatou Maiga (meilleure marqueuse avec 24 points et 8 rebonds) n’ont tremblé que lors du premier quart temps, talonné de prés par des fonctionnaires, bonne en défense (13-12).

Le reste de la partie fut facile pour les duchesses qui n’ont rien laissé à leurs adversaires. Maiga enchaîne les tirs primés et creuse l’écart. Assistées par Ndeye Khady Dieng ( meilleur passeur avec 6 passes décisives), Fatoumata Diango 15 points 5 rebonds et Djeneba Sakho 14 points 8 rebonds se lâchent et maintiennent l’écart des 20 points.

Perdue dans le jeu, l’ASFO s’incline. Les coéquipiers de Julie Dacosta, la joueuse la plus fair play, perdent devant l’ogre DUC (67-47).

1Q: 14-13

2Q: 40-21

3Q: 51-33

4Q: 67-47

wiwsport.com