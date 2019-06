C’est partie ! Les lions du Sénégal feront leur entrée en lice aujourd’hui à 17h 00 face aux Taifa Stars de la Tanzanie.

Si l’adversaire des lions espère créer la sensation et surprendre l’un des favoris de cette 32e édition. Il devront sans doute compter sur le meilleur buteur africain du championnat Jupiler Pro League (Belgique), Ally Samatta. Un vrai renard de surface !

Auteur de 23 réalisations dans l’élite belge, le joueur de 26 ans a largement contribué au sacre de Genk cette année. En plus d’être rapide, Samatta posséde un excellent jeu de jambes et une puissance de tir remarquable.

Meilleur buteur Tanzanien des éliminatoires en compagnie de Msuva avec 2 réalisations, l’attaquant est celui sur qui reposent les espoirs des 57 millions de Tanzanien, qui souhaitent voir leur pays réaliser l’exploit face au Sénégal cet après midi.

Formé en Tanzanie à l’African Lyon, devenu pro au Simba Sports Club, Aly Samatta a franchi un premier palier en rejoignant la RDC et le prestigieux Tout Puissant Mazembe en 2011, alors qu’il n’avait que 19 ans. Quadruple champion de RDC, vainqueur de la Ligue des champions CAF 2015 avec en prime le titre de Meilleur buteur de la compétition (8 buts) et le titre de Meilleur joueur africain évoluant en Afrique cette année-là, le Tanzanien a passé un nouveau cap dans la foulée avec cette arrivée en Belgique à Genk. Après une première saison en demi-teinte, une deuxième très prometteuse et une troisième troublée et écourtée par une blessure sérieuse au genou droit, Mbwana Aly Samatta donne sa pleine mesure désormais.

Face à un attaquant comme Samatta, la défense sénégalaise devrait davantage rester vigilante.

wiwsport.com