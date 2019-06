Pour son 54e match en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le Sénégal n’a pas tremblé d’entrée. les Lions de la Teranga mènent sur le score 1 but à 0.

Sur un jeu collectif mené par le capitaine de la partie, Idrissa Gana, Diao Baldé Keita marque le premier but de la rencontre.

Les lions ont débuté la rencontre en 4-3-3 losange avec Pape Alioune Ndiaye comme sentinelle devant la défense, Gana Gueye milieu gauche et Krepin milieu droit. Les Sénégalais ont pris le contrôle du jeu et ont largement dominé cette première mi-temps, au terme de laquelle ils auraient pu mener plus largement, notamment avec les deux occasions franches de Mbaye Niang (3′ et 22′) et de Diao Baldé Keita (33′).

Sur un bon débordement de Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Kouyaté a parfaitement surgi dans la surface pour envoyer une tète puissante dans la lucane, malheureusement l’arbitre tunisien siffle une position hors jeu du joueur.

Le seul couac de la partie reste la blessure de Salif Sané , remplacé par le sociétaire de Crystal Palace (22′) , Cheikh Kouyaté.

wiwsport.com