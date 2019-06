Pour son match inaugural face à la Tanzanie, le Sénégal réussit une très belle entrée en matière dans cette Coupe d’Afrique des Nations Total Egypte 2019, en dominant les Taïfa Stars de la Tanzanie.

Grace à des réalisations de Diao Keita Balde et de Krépin Diatta, les hommes d’Aliou Cissé ont entamé la compétition de la plus belle des manières en s’imposant sans difficulté face aux Taifas Stars. Le Sénégal fait la plus forte impression parmi les favoris, qui ont déjà foulé les pelouses égyptiennes. Devant des Tanzaniens sans arguments majeurs, les Lions ont largement dominé leurs adversaires du jour, sur tous les plans.

La sortie de Salif Sané sur blessure aura été la seule tache noire de cette entrée en matière. Revenu sur le banc avant la fin de la rencontre, le sociétaire de Schalke 04 semble souffrir d’une douleur à la cheville. Mais apparemment il y’a eu plus de peur que de mal, et il devrait signer son retour pour la prochaine sortie des Lions, prévue le jeudi 27 juin prochain face à l’Algérie.

La grande satisfaction d’Aliou Cissé sera sans doute les performances de Krépin Diatta, novice dans la compétition et de Diao Baldé Keïta qui a pris poste pour poste la place de Sadio Mané. Le joueur de l’Inter Milan a débloqué le match par son ouverture du score à la 28′ minute de jeu. Krépin Diatta pour sa premier phase finale de CAN, a inscrit son premier but avec la sélection nationale A. Le jeune joueur de 20 ans a même été sacré Homme du match par la CAF. Comme pour dire que Cissé a tant de ressources sur quoi étayer des stratégies et opérer à des choix multiples.

wiwsport.com