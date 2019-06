Sortie victorieux de son match d’ouverture de la CAN-2019, le Sénégal a débuté sa Coupe d’Afrique par une belle victoire, qui lui ouvre grand les portes de la qualification au prochain tour.

Un succès sur le score de 2 buts 0 grâce notamment à un but de Diao Baldé Keita et un missile somptueux du plus jeune joueur de la Tanière.

Le Sénégal marque son territoire ! Considéré comme l’un des grands favoris de cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, le pays de la Teranga a idéalement lancé sa compétition. Face à un adversaire plus occupé à défendre, les lions ont réussi toute de même à décrocher des occasions franches. Malgré ses nombreux occasions l’attaquant rennais, Mbaye Niang n’a pas réussi à trouver le cadre.

C’est finalement du couloir gauche qu’est venue la lumière, juste avant l’heure de jeu. Sur une passe lumineuse d’Idrissa Gana Gueye, Diao Baldé décroche une merveille de frappe , qui a trompé la vigilance du portier des taifa Stars finalement impuissant (1-0, 28′).

Au retour des vestiaires, le Sénégal déroule tranquillement son match. Les hommes d’Aliou Cissé multiplient les occasions mais peinent à doubler la mise. C’est sur un corner aussitôt dévié par la défense tanzanienne, le plus jeune de la tanière, Krepin Diatta récupère la balle et lance une frappe magistrale qui finit sa course dans la lucarne des Taifa Stars (64′).

Les Sénégalais ont pris le contrôle du jeu et ont largement dominé la rencontre au terme de laquelle ils auraient pu mener plus largement, notamment avec deux occasions franches de Mbaye Niang et Ismaila Sarr. Un ans après son élimination en Coupe du Monde, le Sénégal signe sa 19e victoire en phase finale de la Can. Les lions d’Aliou Cissé peuvent désormais entamer tranquillement la deuxième journée de la poule C prévue ce jeudi contre l’Algérie.

wiwsport.com