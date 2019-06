Après la belle prestation du Sénégal face à la Tanzanie (2-0), c’était autour de l’Algérie d’entrer en lice dans cette compétition. Les coéquipiers de Mahrez ont dominé le Kenya (2-0) sans forcer et rejoignent le Sénégal en tête du classement du groupe C.

Les hommes de Djamel Belmadi ont eu plusieurs occasions franches durant la première demie-heure du match qu’ils n’ont pas pu concrétiser. Mais ils n’ont pas été iniquités par les offensives Kényanes, un seul tir en première période. Le premier but algérien a été l’oeuvre de Bounedjah. Après une faute sur Youcef Attal dans la surface kenyane, l’attaquant très prolifique des Verts ne tremble pas et envoi le Ballon dans les filets adverses.

Avant la pause, la star de cette sélection Algérienne, Rihad Mahrez, double la mise. L’Algérie trouvait la faille une seconde fois après un bon travail de Bennacer sur l’aile gauche, conclut par Mahrez au point de penalty. Le score n’a pas évolué en deuxième période malgré une forte domination des « vert et blanc ».

Au coup de sifflet final, l’Algérie l’emporte tranquillement devant une équipe Kenyanne, qui s’est pas montrée trop dangereuse. Mahrez et ses coéquipiers rejoignent la Bande à Sadio Mané en haut du tableau de la poule C. Pour la deuxième journée dans ce groupe C, l’Algérie va croiser le fer face au Sénégal avec notamment les débuts de Sadio Mané dans cette compétition.

