Le Sénégal affronte la Tanzanie ce dimanche en match d’ouverture de la poule C. Les lions jouent à 17h GMT (19h Caire).

Aliou Cissé a presque aligné le même onze que Sénégal vs Madagascar en éliminatoire de la CAN 2019 à Thiès. Sadio Mané suspendu est remplacé par Diao Baldé Keita comme excentré sur le flanc gauche. Avec en défense comme d’habitude Koulibaly et Salif Sané, il met sur le coté droit Moussa Wagué et Sabaly à gauche.

Au milieu de terrain avec le trident Pape Alioune, Ndiaye, Gana Gueye et Krépin Diatta, il compte sur l’alimentation et la fluidité dans le jeu. En attaque comme pressenti, il aligne Diao Baldé Keita, Ismaila Sarr et Mbaye Niang.

Il faut rappeler que les deux équipes sont déjà dans le stade 30 juin qui doit accueillir les rencontres de la poule C. Les deux équipes vont bientôt entamer l’échauffement pour bien entrer dans cette rencontre.

Onze des Lions contre la Tanzanie: Édouard Mendy – Moussa Wagué -, Kalidou Koulibaly, Salif Sané – Youssouf Sabaly – Pape Alioune Ndiaye, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta – Diao Keita Baldé – Ismaïla Sarr, Mbaye Niang.

