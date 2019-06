Le Sénégal a effectué ce dimanche son entrée en matière dans la Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. Aidés par un très beau collectif, les Lions se sont imposés sur le score de deux buts à zéro face aux Taïfa Stars de la Tanzanie.

Très attendus par les observateurs du football africain, les Lions du Sénégal ont signé une belle entrée en matière ce dimanche soir dans cette 32e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Logé dans le groupe C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie sa victime du jour, le Sénégal a honoré son statut de favori dans cette CAN 2019. Mais grâce bien sûr à une bonne maîtrise de son adversaire, sans quoi, l’équipe d’Aliou Cissé ne saurait être épargnée par la souffrance qu’infligent les « petits poucets » aux Nations réputées favorites de la compétition.

Dans un milieu de terrain animé par Idrissa Gana Guèye, Pape Alioune Ndiaye et Krépin Diatta, le Sénégal a séduit dans cette rencontre de par un jeu collectif très huilé et déconcertant. Comme lors de son dernier match de préparation, Aliou Cissé a préféré positionner Gana Guèye plus haut sur la pelouse, ce qui a été bénéfique pour l’entre-jeu de l’équipe. Très tôt averti dans la partie, Pape Alioune « Badou » Ndiaye ne s’est pas pour autant laissé intimider pour la suite de son match. Le sociétaire de Galatasaray aurait même mérité le titre de Homme du match de par sa disponibilité et son apport tant sur le plan défensif que sur le plan offensif.

En défense, le duo Koulibaly Sané avait entamé une très bonne et quiète partie avant que le second nommé ne soit sorti sur blessure à la 23e minute, remplacé par le capitaine Cheikhou Kouyaté. Entré en jeu, le joueur de Crystal Palace a livré une très belle copie malgré son changement de poste. La charnière centrale telle que le gardien de but, Edouard Mendy, auront passé un après-midi très calme. Tout comme les latéraux qui ont été au même tempo que leur ligne, Sabaly et Wagué ont gêné les Tanzaniens par leur replacement et leur apport offensif.

Dans une ligne d’attaque portée par Mbaye Niang, les Lions ont profité des percussions de Keïta Baldé et de Ismaïla Sarr pour concrétiser leurs phases de jeu plus que propres. Certes avec un manque d’efficacité décriant, mais les Lions ont fourni une bonne note technique face à la Tanzanie ce dimanche. La preuve, Mbaye Niang aura tenté 8 tirs pour n’en cadrer que 3 seulement, avec notamment trois face à face nets. L’attaquant de Rennes a été transparent ce soir malgré son impact pesant sur la défense adverse.

Vainqueurs (2-0) sans Sadio Mané, les Lions du Sénégal ont assuré l’essentiel avec manière devant leurs premiers adversaires dans cette CAN. Très présents dans les duels et les transitions, les poulains d’Aliou Cissé se sont bien donnés une confiance avant leur prochaine sortie face à l’Algérie, le 27 juin prochain.

Les notes du match des Lions de la Rédaction de Wiwsport

Top : Dans l’ensemble, l’équipe du Sénégal a livré un très bon match. Un niveau de jeu très élevé et alléchant avec un peu plus de créativité au milieu de terrain, les Lions ont dominé de la tête aux pieds leurs adversaires du jour, avec un Edouard Mendy rassurant et serein. Avec un peu plus liant dans l’entre-jeu pour apporter le ballon aux attaquants, les Poulains d’Aliou Cissé ont été au-dessus de la moyenne technique. Les seuls points noirs de la rencontre resteront la blessure de Salif Sané et l’efficacité de l’attaque des Lions qui reste à perfectionner.

Krépin Diatta 7.5 Cheikhou Kouyaté 7 Youssouf Sabaly 7 Gana Guèye 7 Pape Alioune Ndiaye 7 Edouard Mendy 6 Kalidou Koulibaly 6 Diao Baldé 6

Flop : Les deux attaquants de Rennes n’ont pas trop pesé dans cette rencontre. Avec un manque d’efficacité à pouvoir pénaliser l’équipe du Sénégal, avec trois occasions franches ratées. Du côté d’Ismaïla Sarr, la créativité n’était pas au rendez-vous. Il a fait comme dans son habitude trop souvent au sol, il n’a pas été présent et percutant comme dans ses meilleurs jours à Rennes. Mais on retiendras seulement ses rares services à son coéquipier rennais. La balle durait dans ses pieds sans pour autant créer le danger.

Mbaye Niang 5 Moussa Wagué 5 Ismaïla Sarr 6

