Le Sénégal affronte la Tanzanie ce dimanche à partir de 17h pour son match inaugural dans cette Coupe d’Afrique des Nations Egypte 2019. Après la séance d’entrainement de ce vendredi, Moussa Wagué s’était exprimé sur la chaîne de la Fédération Sénégalaise de Football évoquant surtout l’importance de cette compétition.

Selon le jeune défenseur du FC Barcelone, toutes les compétitions comptent, pas de petites épreuves. « Nous sommes des professionnels et considérons qu’il n’y a pas de petits challenges. On est là pour la Coupe d’Afrique des Nations et on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes », a confié le jeune Catalan avant de poursuivre.

« La Coupe du monde est énorme. Mais la CAN aussi n’est pas une petite compétition, c’est très importante pour nous surtout pour le peuple sénégalais qui l’attend depuis fort longtemps, nous en sommes conscients », a lâché le jeune international sénégalais.

Pour Moussa Wagué, même si le Sénégal est attendu comme le favori de la CAN, c’est loin d’être un fardeau pour eux. « Pour nous, c’est une pression positive. En Afrique, il n’existe plus de petites équipes. Nous allons toutefois essayer d’assumer notre statut de favori et surtout avoir la tête sur les épaules. Avoir des joueurs comme Sadio Mané, Mbaye Niang, Koulibaly, Ismaila Sarr etc…, est un surplus pour l’équipe », a affirmé l’ancien d’ASPIRE.

Rappelons que le Sénégal, qui fera son entrée en lice ce dimanche face à la Tanzanie, partage aussi la poule C avec l’Algérie et le Kenya.

wiwsport.com