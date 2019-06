« Cette fois-ci sera la bonne », c’est le refrain choisi par la chanteuse Queen Biz pour soutenir et encourager Aliou Cissé et ses « Lions » à ramener à la maison le premier trophée de l’équipe nationale du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations.

Queen Biz ne cache plus son amour pour le drapeau national. A travers l’équipe nationale de football, la chanteuse déclare souvent sa flamme à Sadio Mané et sa bande. A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations qui a débuté hier vendredi, et où le Sénégal fera son entrée en lice demain dimanche face à la Tanzanie, Queen Biz a sorti une chanson dédiée aux Lions. Et cette fois, elle n’a pas choisi un titre anodin, « Cette fois-ci sera la bonne » est le titre de la chanson. Comme pour être à l’unisson avec le peuple sénégalais qui croit que cette édition 2019 sera la bonne pour la Tanière.

Pressafrik