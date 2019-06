Alors que son gardien numéro 1, le sénégalais Edouard Mendy est très courtisé, le Stade de Reims est en passe de recruter le prometteur gardien serbe Predrag Rajkovic (23 ans).

Le Stade de Reims prépare ses arrières. Alors qu’Edouard Mendy est très courtisé et a de grandes chances d’être transféré cet été, notamment vers l’Olympique de Marseille, le club champenois aurait trouvé un accord avec le Maccabi Tel Aviv pour son gardien serbe Predrag Rajkovic.

Selon une information signée RMC Sport qui précise que le deal avoisinerait les 5 millions d’euros et pourrait être officialisé aujourd’hui. International serbe de 23 ans, Rajkovic aurait lui trouvé un accord avec Reims pour un contrat de 4 ans.

Passé plus jeune par l’Etoile rouge de Belgrade, Rajkovic mesure 1m92 et compte 11 sélections avec la Serbie. Le Stade de Reims n’a pas l’intention de se faire abattre par un éventuel départ de l’international sénégalais, actuellement à la CAN avec le Sénégal.

Daily Mercato