Si Manchester United a semblé un temps intéressé par Kalidou Koulibaly, c’est son rival de Manchester City qui serait aujourd’hui le club le plus actif sur ce dossier.

Les Sky Blues voudraient tellement recruter le défenseur sénégalais (28 ans) cet été qu’ils seraient prêts à payer à Naples le montant de sa clause libératoire, fixée à 120 millions d’euros, indique Tuttosport. En effet, en début de semaine, la Gazzetta dello Sport apprenait que les Citizens allaient faire une offre de 95 millions d’euros pour le colosse défenseur sénégalais.

Une offre qui pourrait dissuader le président napolitain, jusqu’ici non vendeur. Puisque cette course à la bonne pioche (Koulibaly) entre le PSG, City, Real et ManU, feraient les affaires de De Laurentiis qui pourra en cas de vente de son joyau, effectuer ses opérations onéreuses en cours, comme James Rodriguez et Manolas, entre autres.

