Le Sénégal prépare leur premier match dans cette coupe d’Afrique des Nations face à la Tanzanie. Les poulains d’Aliou Cissé ont fait la reconnaissance de la pelouse du stade 30 septembre de Caire avant d’entamer leur dernière séance d’entrainement.

La rencontre est prévue ce dimanche 23 juin à 19h au Caire et 17h à Dakar. Une courte visite pour prendre ses marques dans un stade de qualité, qu’aucun joueur ne connaît encore. Les lions du Sénégal ont donc effectué ce samedi une promenade de quelques minutes sur la pelouse du stade 30 juin du Caire.

C’est sur cette pelouse que les lions joueront demain leur premier match de la Coupe d’Afrique des Nations face à la Tanzanie Un repérage nécessaire d’autant plus que le Sénégal jouera un math capital ce dimanche.

Après ce rapide passage sur la pelouse, les lions ont vite rejoint le terrain annexe pour entamer leur séance d’entrainement d’avant match. Ailou Cissé les attendait de l’autre coté, quelques minutes du stade officiel.

Le Sénégal est très attendu dans cette coupe d’Afrique des Nations. Les lions sont parfois cités comme favori dans cette CAN. Ils logent dans la poule C avec l’Algérie, le Kenya et la Tanzanie.

wiwsport.com

(Mohamed El Amine Diop, envoyé spécial au Caire)